Remedy : le point sur Control, sa suite, CrossfireX et le projet avec Epic Games

Remedy Entertainment sera un studio à suivre de près ces prochaines années, l'équipe de Sam Lake planche en effet sur plusieurs titres ambitieux. Tout récemment, il a fait le point sur l'avancée de ces projets avec Epic Games et 505 Games, dévoilant au passage quelques chiffres et informations intéressantes.

Nous apprenons ainsi que Control a désormais attiré plus de 10 millions de joueurs, un chiffre énorme qui a explosé ces derniers mois. Pour rappel, le titre comptait deux millions de copies vendues en fin d'année dernière, mais il est depuis sorti sur PS5 et Xbox Series X|S dans une Ultimate Edition, et surtout, il a été rajouté dans le Xbox Game Pass et offert aux abonnés PlayStation Plus, de quoi faire grimper les chiffres rapidement.

Certains joueurs seront par ailleurs ravis de savoir que Remedy compte toujours lancer la campagne de CrossfireX dans le courant de l'année 2021, il s'agit pour rappel d'un mode solo payant d'un jeu multijoueur qui cartonne en Asie depuis quelques années déjà. Mais surtout, le studio finlandais donne des nouvelles de la suite de Control, éditée par 505 Games et qui est actuellement en phase de préproduction seulement. Il faut dire que Remedy Entertainment est également très occupé sur le projet Condor, un jeu multijoueur coopératif à quatre joueurs en PvE pour ordinateurs et consoles de salon de nouvelle génération, un titre simplement évoqué sans nouvelles informations lors de ce bilan.

Enfin, Remedy annonce que son AAA en collaboration avec Epic Games est désormais en pleine production, une grosse équipe planche donc sur le développement de ce mystérieux jeu, qui pourrait être Alan Wake 2, rien que ça. Le studio tease également un second jeu à plus petite échelle lui aussi en pleine production, tandis que le free-to-play coopératif Vanguard est en phase de tests de gameplay internes et externes. Vous pouvez retrouver Control Ultimate Edition à 29,99 € sur Amazon.