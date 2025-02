The Alters : une mauvaise nouvelle qui sent le déjà-vu pour le jeu avec des clones

Réputé pour This War of Mine et les Frostpunk, 11 bit studios développe actuellement The Alters, un jeu de gestion et de survie qui suivra un seul et unique homme bloqué sur une planète extraterrestre. Son seul moyen de s'en sortir sera de créer des clones de lui-même, une mécanique de gameplay originale qui intrigue les joueurs.

Un temps attendu en fin d'année 2024, The Alters a déjà été repoussé au premier trimestre 2025, qui se terminera à la fin du mois prochain. Mais le studio polonais reste avare en informations et, comme il fallait s'en douter, 11 bit studios annonce que The Alters est repoussé à 2025, sans plus de précisions. Sous forme de lettre d'excuses dans le lore du jeu, les développeurs évoquent un temps de conception supplémentaire pour « affiner davantage les paramètres de la mission » et « garantir que tous les systèmes essentiels répondent aux normes intransigeantes d'Ally Corp », rajoutant que « "presque prêt" ne fait pas partie du vocabulaire » de la société fictive. Il faut comprendre que The Alters n'était pas encore dans un état suffisamment acceptable pour être lancé dans les prochaines semaines.

The Alters est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, en 2025.