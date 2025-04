The Alters dévoile sa nouvelle date de sortie et sa Signature Edition

Cela fait maintenant près de trois ans que 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) a annoncé The Alters, un jeu de survie sur une planète extraterrestre qui nous demandera de créer des clones de nous-même afin de gérer la station. Un titre plusieurs fois repoussé, il a fait une apparition lors du Triple-i Initivative 2025 avec une nouvelle bande-annonce :

11 bit studios annonce que la date de sortie de The Alters est désormais fixée au 13 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre sera disponible en version numérique sur Steam, l'Epic Games Store, GOG.com, le PlayStation Store, le Microsoft Store et dans le Game Pass, mais le développeur polonais s'est associé à Silver Lining Interactive pour proposer des éditions physiques de The Alters. En plus d'une classique édition Standard, les joueurs pourront craquer pour une Signature Edition qui inclura quatre pin's, des autocollants, un porte-clés, une machine à pierogi et une carte lenticulaire.

La date de sortie des éditions physiques de The Alters est fixée au 13 juin également, mais uniquement sur PC, les versions physiques PS5 et Xbox Series X|S seront lancées le 18 juillet seulement. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 53,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.