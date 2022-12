BON PLAN sur GOG.com : Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut offert pendant quelques jours

Les Soldes d'Hiver 2022 battent leur plein sur GOG.com depuis quelques jours, et comme à son habitude, la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt offre des titres pour attirer les joueurs. Après Ghost of a Tale et King of Seas, c'est un point & click culte de Charles Cecil qui est gratuit pendant quelques jours.

Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut, aussi connu sous le nom de Broken Sword: The Shadow of the Templars - Director's Cut, est actuellement gratuit sur GOG.com jusqu'au 22 décembre prochain, 15h00. Si vous ne connaissez pas ce jeu d'aventure, voici une présentation :

Découvrez l'identité d'un étrange assassin. Explorez la légende des templiers. Dénouez une intrigue aussi tortueuse que les catacombes que vous allez arpenter.

George Stobbart, un Américain de passage à Paris, trouve étrange de voir un clown joueur d'accordéon jaillir d'un café une mallette dans les bras. Quelques instants plus tard, il est violemment projeté au cœur d'une sombre affaire par le souffle d'une énorme explosion. Le contenu de la mallette ? Un manuscrit bien gardé écrit par un ordre médiéval clandestin... celui des templiers ! Découvrez la vérité sur un complot secret et sauvez le monde du plan maléfique des templiers ! La version originale des Chevaliers de Baphomet est offerte en bonus.

The Director's Cut comprend un chapitre supplémentaire du point de vue de Nico, ainsi que la version originale du tout premier jeu de la série des Chevaliers de Baphomet.

Les superbes graphismes réalisés à la main ont été retravaillés et sont maintenant accompagnés de nouvelles cinématiques animées, le tout en haute définition.

Un jeu d'aventure intemporel empreint d'une atmosphère de conspiration et de mystère.

Pour rappel, les Soldes d'Hiver 2022 sont actifs jusqu'au 2 janvier 2023 sur GOG.com, la plateforme a donc encore le temps d'offrir d'autres jeux d'ici là.