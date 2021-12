The Witcher Goodies Collection : un pack numérique avec un concert 4K, des artbooks, des OST et bien plus offert pour Noël !

Vous vous souvenez des cadeaux que GOG.com doit nous offrir d'ici la fin de l'année ? Après Shadow Tactics: Blades of the Shogun et en attendant les jeux gratuits du 23 décembre, du 27 décembre et du 3 janvier, c'est non pas une expérience vidéoludique, mais un pack d'objets numériques qui nous est donné.

Il s'agit de The Witcher Goodies Collection, un bundle que certains ont déjà pu récupérer l'année dernière gratuitement. Il comprenait plus de 10 Go de contenu virtuel issus de tous les jeux, comme des OST, des wallpapers, des artbooks et même les versions 4K et DVD du concert The Witcher 3: Wild Hunt Concert enregistré aux Video Game Show en 2017. Cette année s'ajoutent des illustrations style manga, des esquisses de cartes de GWENT, l'artwork officiel du jeu de plateau en développement The Witcher Old World et même des emojis.



Si vous l'aviez déjà réclamé, The Witcher Goodies Collection a été mis à jour avec les nouveautés de 2021, et pour les autres, vous avez jusqu'au 5 janvier à 15h00 pour le débloquer sur GOG.com.

