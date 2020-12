Cyberpunk 2077 : « une pluie de DLC gratuits » reconfirmée pour début 2021

Les plans initiaux de CD Projekt RED étaient de présenter les DLC et le Season Pass de Cyberpunk 2077 avant sa sortie, mais il a été décidé de repousser ces annonces à 2021 pour ne pas parasiter la communication et rajouter de l'huile sur le feu allumé par les reports. La bande-annonce de lancement confirmait d'ailleurs l'arrivée d'une première vague de contenu supplémentaire gratuit au début de l'année prochaine, mais nous n'allons pas vous refaire l'histoire, tout a changé depuis la sortie et les innombrables bugs qui doivent être corrigés par des patchs, au moins jusqu'en février.

Nous étions logiquement en droit de nous demander si les DLC gratuits et les futures extensions étaient encore dans un coin de la tête des développeurs polonais. Il semblerait, car ils viennent de mettre en ligne une page du site officiel reconfirmant l'arrivée de ces nouveautés pour début 2021.

À Night City, une pluie de DLC gratuits est annoncée pour début 2021. Plus de détails prochainement !

Une petite vidéo à priori sans scène inédite accompagne la promesse, sans pour autant nous dire à quoi nous devons nous attendre. Missions, véhicules et armes, fonctionnalités supplémentaires ? Il n'est pas non plus impossible que la mise en ligne de cette page était déjà programmée, et qu'avec le bad buzz du moment, ces plans d'extensions soient finalement bel et bien repoussés à plus tard. En attendant, Cyberpunk 2077 est disponible à partir de 52,80 € sur Amazon.fr.

