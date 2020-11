Cyberpunk 2077 : les informations sur les DLC, le Season Pass et le multijoueur, ce ne sera pas pour 2020

Nous ne savons pas encore exactement à quelle sauce nous serons mangés pour les futurs DLC de Cyberpunk 2077, mais nous devrions avoir droit à un mix de contenu supplémentaire gratuit et d'extensions payantes, sur le modèle de The Witcher 3: Wild Hunt. En septembre, CD Projekt RED promettait une révélation du contenu post-lancement « assez rapidement », mais à quelques jours de la sortie du jeu, nous n'avons pas de nouvelles de ce sujet.

À l'occasion d'une réunion téléphonique avec ses investisseurs, le studio polonais a confirmé qu'il avait changé ses plans, et que le Season Pass et les ajouts gratuits ne seraient présentés qu'après la sortie du jeu.

Quand prévoyez-vous d'annoncer et de commencer à vendre un Season Pass pour CP 2077 ? Le plan initial était de le faire avant la sortie, mais après le récent report, nous avons décidé d'attendre la sortie pour fournir le jeu aux joueurs, puis de commencer à parler de projets futurs. Donc, après la sortie.

Adam Kiciński, co-président de CD Projekt, a au passage officialisé que les premières informations sur le mode multijoueur seront données au premier trimestre 2021, donc avant la fin du mois de mars prochain. En revanche, il précise ne s'être jamais engagé sur une période de sortie pour ce projet.

Pensez-vous que le multijoueur arrivera bien en 2022 ? Et diriez-vous que les degrés de monétisation, parce que vous vous souciez des joueurs, vont être de pair avec les jeux en ligne actuels, ou pensez-vous qu'ils seront inférieurs, voire nettement inférieurs, en termes de monétisation pour que les joueurs soient heureux ? En ce qui concerne le multijoueur, nous n'avons annoncé aucune date jusqu'à présent et en fait, pour le moment, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le moment non plus de parler d'un modèle commercial pour le multijoueur, même si nous en avons déjà discuté, mais pour éviter toute crainte dans notre communauté de joueurs, je vais éviter la question, car nous partagerons nos réflexions sur ce sujet l'année prochaine une fois que nous mettrons à jour notre stratégie. Cela se produira au premier trimestre de l'année prochaine, et ce sera après la sortie de Cyberpunk. Ce sera le bon moment pour discuter plus en profondeur de tous les aspects clés des futures nouveautés.

Plus loin, ce même Adam Kiciński déclare :

Maintenant, tout est concentré sur Cyberpunk. Nous avons deux semaines. Tout sera clair d'ici là. Et puis nous commencerons à parler de la suite, peut-être pas juste après, mais comme je l'ai dit, au premier trimestre de l'année prochaine. Mais, bien sûr, tout ce qui a été dit auparavant est toujours valable. Je veux dire, rien n'a changé. Je veux dire, nous essayons simplement d'éviter de trop communiquer sur l'avenir. Et il y a encore une chose, après le troisième report, nous pensons que certains joueurs peuvent être un peu frustrés en attendant le jeu. Donc, parler de choses futures pourrait les rendre encore plus frustrés. Donc, nous livrerons le jeu avant. Et juste après cela, nous parlerons du futur. C'est notre stratégie de communication.

Visiblement, tout l'avenir de Cyberpunk 2077, avec peut-être en prime des infos sur les portages next-gen, nous sera révélé cet hiver. Avec un tir groupé lors d'un Night City Wire ou en plusieurs fois ? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, la date de sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, c'est pour le 10 décembre, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.



