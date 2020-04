Cyberpunk 2077 : de nouvelles informations à venir en juin prochain

Cyberpunk 2077 a beau avoir été repoussé à la rentrée, c'est toujours l'un des jeux les plus attendus de l'année. CD Projekt RED est d'ailleurs toujours confiant dans sa capacité à tenir son planning malgré le confinement, mais un nouveau report n'est forcément pas à exclure.

Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT — IGN (@IGN) April 27, 2020

Toujours est-il que l'activité médiatique du RPG est au point mort, les présentations assez austères des factions et sociétés tenant tout juste la communauté en haleine. Alors à quand du gameplay ou du neuf à se mettre sous la dent ? À priori, nous devrons attendre au plus tard juin prochain pour que CD Projekt RED nous en remette plein les yeux et les oreilles.

IGN a confirmé que Cyberpunk 2077 serait présent au Summer of Gaming, son évènement de début juin visant à compenser l'absence d'E3 2020. Les dates et modalités de l'initiative ne sont pas encore connues, mais au moins, nous savons jusqu'à quand nous devrons patienter au plus tard pour retrouver le titre. Avec une production de cet acabit comme devanture, la sauterie devrait en tout cas attirer les curieux. La date de sortie de Cyberpunk 2077 est toujours prévue pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

