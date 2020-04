CD Projekt Store : jusqu'à 30 % de réduction sur la boutique (The Witcher, Cyberpunk 2077)

CD Projekt a lancé sa boutique en ligne il y a bientôt un an, elle propose tout un tas de vêtements, accessoires et produits dérivés de ses licences The Witcher, GWENT et Cyberpunk 2077. Le studio étant basé en Pologne, les prix en euros sont corrects, de même que les frais de port, mais la boutique propose pendant quelques jours des promotions pour faire craquer les acheteurs.

Bien évidemment, les produits de la collection Where's Johnny ? lancée tout récemment ne sont pas affichés à prix réduit, de même que certains éléments comme les figurines, la Montre de l'École du Loup et la veste Samurai Bomber Jacket, mais les fans peuvent quand même retrouver un tas de produits comme des tee-shirts, des casquettes, des statuettes, des puzzles, des mugs, des affiches ou encore l'adorable peluche Shupe.

Les fans des licences de CD Projekt peuvent retrouver ces promotions sur la boutique en ligne du studio, jusqu'au 30 avril prochain.