Cyberpunk 2077 : le directeur des quêtes donne des nouvelles des extensions

Vous connaissez l'histoire, Cyberpunk 2077 a été lancé dans un état catastrophique sur PS4 et Xbox One, de nombreux bugs étaient présents sur PS5 et Xbox Series X|S alors même que les consoles de dernière génération n'avaient pas droit à leurs améliorations, et sur PC, des soucis survenaient parfois. Autant dire que CD Projekt a tout misé sur les patchs et mises à jour pour rectifier le tir.

Mais désormais, Cyberpunk 2077 est dans un état plus que correct sur la plupart des plateformes et la mise à jour 1.5 sur PS5 et Xbox Series X|S propose enfin une expérience « next-gen ». Les fans attendent désormais des nouvelles des extensions et du mode multijoueur, promis depuis des mois. Bon, pour le multijoueur, il faudra repasser, mais pour les extensions, le directeur des quêtes Paweł Sasko a lâché quelques phrases lors d'un stream :

Malheureusement, je ne peux rien vous dire sur nos futurs plans. Je peux vous assurer que nous travaillons sur des extensions et des trucs pour vous les gars. Nous continuons à améliorer le jeu, car nous sommes tous conscients qu'il y a du travail à faire. Nous sommes très heureux que vous ayez aimé la version 1.5, et cela nous… encourage davantage à travailler pour vous parce que vous aimez le jeu, vous le montrez, et vous y jouez - ce qui est génial !

Voilà qui va sans doute un peu rassurer les fans, même s'il semblait évidemment que CD Projekt n'allait pas lâcher le développement de ces contenus additionnels. Mais pour une date de sortie précise, il faudra attendre une annonce un peu plus officielle. Vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077 à 29,99 € sur GOG.com.