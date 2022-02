Cyberpunk 2077 : les versions next-gen, 7 DLC et un essai gratuit disponibles aujourd'hui via une énorme mise à jour 1.5 !

Elle était attendue, cette version next-gen de Cyberpunk 2077. Bien que les éditions PS4 et Xbox One étaient de piètre qualité, elles tournaient mieux sur PS5 et Xbox Series X|S, mais beaucoup désiraient mettre la main sur une version next-gen native pour lancer ou relancer l'aventure. Repoussée à plusieurs reprises, elle était dernièrement annoncée pour ce trimestre, et un live vient comme prévu de nous fixer sur notre avenir.

Le futur, c'est maintenant, car la mise à jour next-gen est lancée aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series X|S. Le patch 1.5 améliore les performances sur ces consoles, et 30 minutes de gameplay sur les machines des deux marques ont été diffusées pour que nous nous fassions une idée. Vous aurez le choix entre un mode Performance avec du 60 fps non stable et de la 4K dynamique, et un mode Ray tracing avec du 30 fps stable et de la 4K dynamique, sauf sur Series S où il faudra se contenter de 1440p à 30 fps. Tout le monde profitera de temps de chargement plus rapides, et une compatibilité avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense.

Cette mise à jour modifie aussi l'expérience de jeu sur bien des points, et pour tous. Les arbres de compétences vont changer et il va falloir redistribuer vos points d'attributs lors du lancement de votre partie en cours, l'interface pour changer l'heure du jeu a été modifiée, les voitures sont dotées d'un système de suspension, l'IA de la foule et des conducteurs a été améliorée, et l'économie générale a été équilibrée en termes de prix et de récompenses. Tout est expliqué dans le changelog disponible en français en dernière page.

7 DLC gratuits sont également lancés au passage, en plus des 3 déjà livrés avec la 1.3. Il y a notamment des armes et équipements supplémentaires pour V, et la possibilité de changer son apparence en cours de partie via un miroir. Vous aurez aussi droit à un site en ligne accessible depuis le PC de notre appartement qui permet de louer 4 nouveaux appartements (qui peuvent aussi être achetés devant leur porte), ou de redécorer le principal avec 6 agencements, contre une belle somme d'argent. Ces lieux sont remplis d'éléments interactifs, leurs coffres sont reliés pour nous permettre de ranger et accéder plus facilement à notre inventaire, et ils cachent quelques surprises, comme des scènes aléatoires où nous nous réveillons à côté d'un partenaire. Le mode Photo sera lui désormais utilisable lors des phases où Johnny est jouable. Les extensions sont détaillées en page suivante.

Pour reconquérir le public, CD Projekt RED va enfin déployer ce mardi un Essai Gratuit sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, permettant de jouer 5 heures afin d'apprécier la qualité des ces moutures, et de bien évidemment conserver votre progression dans la version commerciale.

La mise à jour pèse entre 40 et 60 Go selon les plateformes, et s'installera automatiquement sur vos consoles, sauf sur PS5 si vous avez déjà le logiciel PS4, où il faudra installer manuellement la version PlayStation 5 depuis votre Bibliothèque. L'upgrade next-gen est pour mémoire totalement gratuite : vous pouvez donc dès à présent vous procurer une édition PS4 ou Xbox One à partir de 19,99 € sur Amazon.fr pour vous lancer dans l'aventure.