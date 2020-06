Cyberpunk 2077 sera jouable dès le lancement sur PS5 et Xbox Series X, avant une « mise à jour plus robuste » à l'avenir

Hier soir, CD Projekt a malheureusement annoncé un nouveau report pour le très attendu Cyberpunk 2077, qui est désormais attendu le 19 novembre sur PS4, Xbox One et PC, et à une date inconnue sur Stadia. Avec une telle date de sortie, les joueurs étaient donc en droit de se demander si le lancement sur next-gen se ferait en parallèle, et autres questions du genre, notamment du côté de la PS5. En effet, nous avions déjà eu l'assurance qu'il serait possible d'en profiter sur Xbox Series X au lancement. Le studio n'a pas tardé à répondre aux interrogations à l'occasion d'un appel avec ses investisseurs, à retrouver en intégralité ici et dont le passage qui nous intéresse le plus peut être entendu via le tweet ci-dessous :

Cyberpunk 2077 will be playable on PS5 and XSX on launch date, mentioned in CDPR investor call https://t.co/FIOmndSDCp



It will look better than current gen versions from day 1 and will receive a more robust update in the future for next-gen, free of charge for PS4/XBO version pic.twitter.com/t9Q2hCl1d9 — Wario64 (@Wario64) June 19, 2020

Ce qu'il faut retenir, c'est que CD Projekt n'a pas peur de lancer son jeu à la même période que les consoles next-gen, car la transition se fera cette fois en douceur. Nous devons cela à la compatibilité cross-gen permettant tout simplement une amélioration des jeux PS4 et Xbox One sur PS5 et Xbox Series X (via le Smart Delivery), et ce dès le lancement grâce à un patch. Oui, même sur PS5, c'est donc bien confirmé !

Il fonctionnera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 à partir de la date de lancement, tout comme il fonctionnera sur la Xbox actuelle et la prochaine Xbox dès le premier jour.

Le studio voit donc cela comme une opportunité de cibler autant les possesseurs de la génération actuelle que ceux de la prochaine. De plus, oui, Cyberpunk 2077 aura l'air plus beau sur next-gen dès le premier jour, bien qu'il ne s'agira que des versions PS4 et Xbox One.

Mieux encore, il est prévu d'offrir aux joueurs qui auront déjà une copie une « mise à jour plus robuste » à destination de ces nouvelles plateformes, à un certain moment faisant suite au lancement. Il faut comprendre par là que les versions spécifiques PS5 et Xbox Series X n'arriveront pas immédiatement, 2021 étant visé par les développeurs, mais sans jour précis actuellement. Concernant de possibles retards des extensions solos, il a été rappelé qu'aucun nombre de DLC n'a été mentionné et que du fait du report, cela affectera évidemment la sortie de tout autre contenu d'une certaine manière, dont le développement reste à faire de toute manière. Enfin, même cas de figure pour le multijoueur, qui est de toute manière prévu dans un futur un peu plus lointain.

Désormais, nous n'attendons plus qu'une chose, la diffusion du Night City Wire la semaine prochaine pour en apprendre plus sur Cyberpunk 2077.