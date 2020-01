Cyberpunk 2077 sera donc à l'E3 et à la gamescom 2020, avec des versions PS5 et Xbox Series X ?

Le jeu vidéo reste une industrie, et lorsqu'un jeu aussi attendu que Cyberpunk 2077 est reporté de plusieurs mois, CD Projekt est bien obligé de répondes aux interrogations des actionnaires de la manière la plus rassurante possible.

C'est ainsi que nous avons appris que le mode multijoueur de Cyberpunk 2077 est un projet AAA développé en parallèle, que les développeurs vont être en crunch pendant tout l'été, et que le titre sera présenté lors des salons estivaux. Oui, Cyberpunk 2077 sera finalement à l'E3 et à la gamescom, comme l'a expliqué Michał Nowakowski, vice-président du développement commercial :

219,99 € sur Amazon Nous n'avons pas vraiment élaboré de stratégie complète en ce qui concerne l'E3 et les autres salons. Vous pouvez parier que nous allons avoir une sorte de présence à la gamescom et à l'E3, mais il est vraiment trop tôt pour commenter en détail. Vous pouvez supposer que nous serons présents dans une certaine mesure.

Ces salons étant majeurs dans l'actualité vidéoludique, et comme Cyberpunk 2077 ne sortira qu'à la rentrée, nous devrions au moins avoir droit à une bande-annonce à l'E3 2020 et à la gamescom 2020, avec sans doute du gameplay des versions consoles, qui se fait attendre. D'ailleurs, si le titre est officiellement attendu sur PC, PS4 et Xbox One, CD Projekt lorgne déjà du côté des PS5 et Xbox Series X :

Nous examinons, bien sûr, la prochaine génération de consoles, nous avons beaucoup d'informations sur ce qui se passe avec ces plateformes, mais pour parler franchement, nous n'avons rien à partager ici et maintenant par rapport à cela.

Pour le coup, CD Projekt fait de la langue de bois concernant un portage de Cyberpunk 2077 sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft, mais il est évident que le jeu de rôle aura droit à des versions PS5 et Xbox Series X à l'avenir. Peut-être même dès le lancement des consoles en fin d'année, et le studio polonais pourrait profiter de l'E3 ou la gamescom pour officialiser tout cela. Mais en attendant, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One uniquement.