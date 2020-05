Cyberpunk 2077 : déjà des notes de classification, il sera très violent, mais il sortira en Australie

Cyberpunk 2077 n'est pas attendu avant plusieurs mois sur ordinateurs et consoles de salon, mais visiblement, le développement avance bien, car le jeu de rôle de CD Projekt a déjà reçu des notes de la part des organismes de classification brésilien et australien. Sans surprise, le titre sera déconseillé aux moins de 18 ans, le lead quest designer Paweł Sasko a d'ailleurs relayé l'information en affirmant que « nous ne déconnons pas ».

Et pour cause, Cyberpunk 2077 inclura notamment des armes, de la violence, des drogues, du sang, des morts, de la sexualité, de la prostitution, de la mutilation, du suicide et même de la cruauté, il faudra avoir le cœur bien accroché pour parcourir les rues de Night City. Cependant, comme l'indique PC Gamer, Cyberpunk 2077 pourra bien sortir en Australie, pays pourtant connu pour interdire les jeux trop violents. Mais comme l'a annoncé Bandai Namco (distributeur du jeu) en relayant la jaquette de la version PC, le titre a reçu la classification Restricted 18+, avec là encore un avertissement sur le contenu violent, sanglant et les références sexuelles. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs australiens qui comptaient découvrir le titre légalement à son lancement. Le PEGI et l'ESRB n'ont pas encore dévoilé publiquement leur classification pour Cyberpunk 2077, mais le processus a déjà été effectué, comme l'a annoncé Adam Badowski, directeur de CD Projekt, récemment. Il faudra sans aucun doute s'attendre à du PEGI 18 par chez nous et du Mature 17+, voir de l'Adults Only 18+ outre-Atlantique.

Pour rappel, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais d'ici là, le RPG/FPS refera parler de lui à l'occasion de l'IGN Summer of Gaming en juin prochain, à défaut d'être présent à l'E3 2020, pour rappel annulé. Allons-nous enfin découvrir du gameplay de la version pour consoles ?

Lire aussi : Xbox One X : la console collector Cyberpunk 2077 officialisée en vidéo, avec une sortie toute proche