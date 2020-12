Cyberpunk 2077 : les notes de la presse française

Je ne me fie pas à Gamekult, ce sont des pisses-froids qui se sont spécialisés dans la défonce des gros titres attendus pour faire du click, parfois c’est justifié, souvent moins.

Bon Gameblog avec leurs 10/10 bien trop fréquents on les a perdus depuis longtemps, un jeu pétri de bugs qui semble t’il entache l’expérience de jeu ne peut pas recevoir une note aussi élevé, sinon c’est encouragé justement toujours plus de pression sur les développeurs.



Après 8 années de développement, ce qui hormis chez Rockstar est assez inédit, on a un jeu qui malgré sa durée de vie somme toute classique, est visiblement loin d’être terminé; quand on a la

Moitié des pnj qui n’ouvre pas la bouche (dixit JC) lorsqu’ils causent, y’a quand même un gros soucis.



Avec autant de retards, à trois jours de sa sortie, avec des développeurs qui visiblement n’ont plus grand week-end ou même soirée depuis un bail, y’a quand même un sacré soucis de management chez Cd-Project..,



Personnellement pour ne pas encourager justement la sortie et de jeux pas finis, et la pressurisation toujours plus forte sur les créateurs, j’achèterai ce jeu mais pas cette semaine, dans 6 bons mois.

Lorsqu’il sera disponible dans sa vraie version next gen, qui plus est.



Bravo Gamergen pour votre test, votre enthousiasme est rafraîchissant et même enthousiasment, même si je vous trouve parfois un peu trop cool sur vos notes et appréciations.