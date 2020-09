Cyberpunk 2077 : les DLC gratuits et extensions payantes seront dévoilés « assez rapidement », et il y en aura plus que pour The Witcher 3 !

CD Projekt RED l'a encore rappelé récemment : il prévoit des plans post-lancement similaires à The Witcher 3: Wild Hunt pour Cyberpunk 2077. Attendez-vous donc à des DLC gratuits et des extensions payantes pour prolonger l'aventure et explorer davantage Night City et ses environs. Mais alors que la sortie approche à grands pas et que la date de lancement ne devrait plus être reportée, quand les développeurs polonaires parleront-ils de leur planning ?

Lors du dernier bilan financier, le président Adam Kicinski a confirmé qu'il nous en parlerait « assez rapidement ».

Combien de DLC prévoyez vous pour Cyberpunk ? Le projet sera-t-il développé de la même manière que The Witcher 3 ? Oui, vous pouvez imaginer une évolution similaire après la sortie. Vous pouvez en attendre plus, en fait. Nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais tout sera clarifié avant la sortie. Alors que nous approchons de la sortie, attendez-vous à ce que les plans post-lancement soient révélés assez rapidement. Une série de DLC gratuits et d'extension seront décrits. Comme je l'ai, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit fait assez rapidement, et tout sera alors éclairci.

Comme vous l'avez lu, le programme sera plus riche encore que pour The Witcher 3: Wild Hunt, qui avait déjà joui de 15 petites mises à jour de contenu et deux extensions payantes. Sachant qu'un Night City Wire se tient le 26 septembre dans le cadre du Tokyo Game Show 2020, est-ce à cette occasion que nous aurons toutes ces informations ? Affaire à suivre ! En attendant, Cyberpunk 2077 est disponible pour 54,99 € en Édition D1 chez Amazon.fr.