Cyberpunk 2077 : des DLC gratuits à venir comme The Witcher 3 ?

Le nouveau titre futuriste de CD Projekt va se doter de contenu supplémentaire. Comme nous le savons, deux DLC sont déjà prévus... Grande question pour le coup, aurons-nous droit à des ajouts gratuits, comme ce fut le cas pour The Witcher 3: Wild Hunt ? Les développeurs ont répondu à cette question posée par des fans sur Twitter via un GIF du Kool Aid Guy disant « Ohhhh yeaahh ».

Lors d’une interview accordée à Gamespot en 2019, John Mamai, l’un des producteurs exécutifs de The Witcher 3 s'était exprimé sur le sujet.

Les DLC gratuits de The Witcher 3 avec de grosses extensions payantes étaient un bon modèle pour nous ; il a plutôt bien fonctionné pour The Witcher 3. Je ne vois pas pourquoi nous n'essaierions pas de reproduire ce modèle avec Cyberpunk 2077.

Pour rappel, à l’occasion de la sortie de Death Stranding, CD Projekt avait modélisé un avatar d’Hideo Kojima. S’agit-il d’un simple clin d’œil ou d'un autre DLC en approche ? Le doute plane encore.

Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC et il arrivera plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur Amazon à partir de 54,99 €.

