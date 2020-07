Cyberpunk 2077 : un avatar de Hideo Kojima modélisé pour la sortie de Death Stranding, un caméo prévu ?

Vous aviez déjà peut-être déjà vu passer cette photo de Hideo Kojima sur la moto Yaiba Kusanagi lors de son passage au Tokyo Game Show 2019. Le créateur est lui aussi très curieux de découvrir Cyberpunk 2077, et CD Projekt RED est bien évidemment fan du travail du créateur nippon. Le studio polonais a ainsi décidé de rendre hommage à Hideo Kojima à sa manière pour la sortie de Death Stranding sur PC.

Ils ont tout simplement recréé numériquement le développeur avec la tenue qu'il portait lors de sa visite du TGS, à savoir une veste de motard noire et jaune, un jean et des chaussures rouges, et de mettre son avatar sur la version virtuelle de la moto. Le résultat est à la fois impressionnant et amusant, et à même éveillé quelques espoirs chez les fans : et si Hideo Kojima apparaissait en tant que PNJ dans Cyberpunk 2077 ? Rien n'est moins sûr, mais il n'est pas interdit de rêver.

Pour rappel, la date de sortie de Cyberpunk 2077, c'est désormais pour le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec des versions jouables sur PS5 et Xbox Series X dès leur lancement, et vous pouvez précommande votre exemplaire pour 59,99 € à la Fnac.

Lire aussi : PREVIEW de Cyberpunk 2077 : nous y avons joué 4h, de la pure folie