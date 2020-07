Death Stranding : la bande-annonce de lancement sur PC dévoilée

Sorti le 8 novembre 2019 sur PlayStation 4, Death Stranding ne sera pas resté très longtemps exclusif à la console de salon de Sony, il débarquera en effet dès demain sur PC via Steam et l'Epic Games Store. 505 Games, qui édite et distribue cette version pour ordinateurs, partage dès aujourd'hui la bande-annonce de lancement :

Sur ordinateurs, Death Stranding bénéficie donc d'un niveau de difficulté additionnel, Ultra Hard, du support des affichages ultra larges, de nouveaux éléments en collaboration avec Valve tirés de la franchise Half-Life, d'une résolution en 4K et de diverses améliorations graphiques, dont le DLSS 2.0 de NVIDIA. Le constructeur offre d'ailleurs le jeu pour l'achat d'une GeForce RTX.

Death Stranding sera officiellement disponible demain sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, vous pouvez acheter l'édition spéciale à 69,9 € sur Amazon.fr, celle-ci incluant un steelbook et plusieurs bonus numériques.

