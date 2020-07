Death Stranding offert pour l'achat d'une RTX, NVIDIA met ses pilotes à jour

Après avoir fait le bonheur des joueurs sur PlayStation 4 en fin d'année dernière, Death Stranding va très prochainement arriver sur PC. NVIDIA en profite donc pour publier ses nouveaux drivers et lance surtout une offre promotionnelle intéressante si vous comptiez changer de carte graphique.

Eh oui, jusqu'au 29 juillet prochain, Death Stranding est offert pour l'achat d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, 2060 SUPER, 2070, 2070 SUPER, 2080, 2080 SUPER ou 2080 Ti. Une offre qui concerne les cartes seules, mais également un tas de PC, portables ou tours, à retrouver notamment à la Fnac.

Par ailleurs, NVIDIA en profite pour lancer les pilotes pour Death Stranding, Horizon: Zero Dawn et F1 2020 à retrouver directement via GeForce Experience ou sur le site du constructeur, proposer trois nouveaux écrans compatibles G-SYNC et rajouter une dizaine de titres compatibles avec les paramètres optimaux (OPS) de GeForce Experience. Voici ces nouveautés en détail :

Game Ready pour Death Stranding et plus encore : Notre dernier pilote GeForce Game Ready Driver apporte dès le premier jour des optimisations et des améliorations pour le jeu Death Stranding. Ce pilote offre également la meilleure expérience dans Horizon: Zero Dawn. Les joueurs de F1 2020 pourront également utiliser ce pilote. Death Stranding est un titre très en vue du légendaire développeur de jeux Hideo Kojima et de son studio Kojima Productions, et a été très bien accueilli par la critique. Avec le DLSS 2.0, tous les GPU RTX donneront au jeu une augmentation significative des performances, permettant d'atteindre plus de 100 FPS en 1440p ou plus de 60 FPS en 4K. Le fait d'avoir un autre titre très médiatisé démontre la confiance que les développeurs de jeux ont dans cette technologie. Trois nouveaux écrans compatibles G-SYNC : Le programme G-SYNC Compatible élargit l'écosystème G-SYNC et vise à apporter de la cohérence et à éduquer les consommateurs sur les écrans qui offriront une bonne expérience de taux de rafraîchissement variable (VRR) en entrée de gamme. Les nouveaux écrans validés sont les DELL S2721HGF et S2721DGF, ainsi que le Lenovo G25-10, ce qui donne aux joueurs un choix encore plus vaste lorsqu'ils recherchent un écran de jeu de qualité. Dans le cadre du programme G-SYNC Compatible, NVIDIA travaille avec les OEM de moniteurs pour valider l'expérience sur les moniteurs qui prennent en charge le protocole AdaptiveSync. Ceux qui réussissent sont désignés comme « compatibles G-SYNC ». Paramètres optimaux en un clic pour les jeux : Les paramètres optimaux (OPS) de GeForce Experience vous permettent de configurer instantanément les options de jeu en adéquation avec le matériel de votre système, ce qui vous donne un jeu fluide et optimisé. Plus de 700 titres sont pris en charge, et depuis la sortie de notre précédent pilote, nous en avons ajouté 10 autres : Darksburg ;

; Disintegration ;

; Fishing Planet ;

; House Flipper ;

; Justice RTX ;

; Outer Wilds ;

; Persona 4 Golden ;

; Pistol Whip ;

; Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté ;

; Trackmania.