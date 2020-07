Horizon: Zero Dawn, date de sortie sur PC, configurations minimale et recommandée, et nouveautés techniques en vidéo

Une grosse exclusivité PS4 sur PC, ce n'était quasiment jamais arrivé, mais Horizon: Zero Dawn va bel et bien être porté sur ordinateurs personnels cette année. Nous n'avions pour le moment eu droit qu'à une capture confirmant la possibilité de jouer en 21:9 sur les écrans ultra-larges, mais Guerrilla Games était sinon resté assez discret sur cette version.

Tout va bien pour elle, rassurez-vous, en témoigne le grand déballage fait via une bande-annonce aujourd'hui. En plus de la compatibilité avec les écrans ultra-larges, Horizon: Zero Dawn proposera un framerate débridé, un nouveau système de feuillage dynamique, des effets de lumière et de réflexion améliorés, des commandes paramétrables et un outil de benchmarking pour définir nos performances selon nos envies, des textures de l'environnement à la qualité du ciel en passant par l'anti-occlusion ou la puissance du filtrage anisotropique. Horizon Zero Dawn sera vendu en Complete Edition sur PC pour 49,99 €, avec donc :

L'extension The Frozen Wilds ;

La tenue de ranger des tempêtes carja et l'arc puissant carja ;

Le pack de commerçante carja ;

La tenue de pionnière banuk et l'arc d'abattage banuk ;

Le pack de voyageuse banuk ;

Le pack de gardienne nor.

Sa date de sortie est fixée au 7 août 2020 sur Steam et l'Epic Games Store. Et pour que vous ayez toutes les informations, les configurations minimale et recommandée sont listées ci-dessous.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core i5-2500K à 3,3 GHz ou AMD FX 6300 à 3,5 GHz Intel Core i7-4770K à 3,5 GHz ou Ryzen 5 1500X à 3,5 GHz Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique Nvidia GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4Go) Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) DirectX DirectX 12 Espace disque 100 Go disponibles

À part ça, Horizon Zero Dawn - Complete Edition peut être acheté pour 19,99 € sur PS4 à la Fnac.

