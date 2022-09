BON PLAN : Marvel’s Spider-Man Remastered offert pour l'achat d'une NVIDIA GeForce RTX Série 3000

Marvel’s Spider-Man Remastered est LE gros jeu de l'été sur PC, il s'agit pour rappel d'un portage du titre d'Insomniac Games sorti à l'origine sur PlayStation 4, qui avait déjà été amélioré pour PS5 et qui a donc débarqué le mois dernier sur ordinateurs grâce à Nixxies. Et si le jeu vous intéresse, NVIDIA a un bon plan pour vous.

Le constructeur offre en effet une copie numérique de Marvel’s Spider-Man Remastered pour tout achat d'une carte graphique GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti chez les revendeurs participants à l'opération. NVIDIA en profite pour rappeler que Marvel’s Spider-Man Remastered est jouable avec du ray-tracing et est compatible avec la technologie DLSS, affichant une image en plus haute résolution sans détériorer la qualité. Mieux encore, le constructeur affirme que le jeu tourne à plus de 120 fps avec les réglages Ultra grâce à ces GPU, et si cela ne vous suffit pas, il y a le DLAA :

Si vous avez déjà un nombre d'images par seconde largement suffisant, vous pouvez de plus activer le NVIDIA DLAA, un mode d'anticrénelage basé sur l'IA pour les utilisateurs qui ont de la marge de manœuvre GPU et qui veulent des niveaux de qualité d'image plus élevés. Le DLAA utilise la même technologie que celle développée pour le DLSS, mais travaille sur une image en résolution native pour maximiser la qualité de l'image au lieu d'augmenter les performances. Avec le NVIDIA DLAA, Marvel's Spider-Man Remastered sera encore plus détaillé.

NVIDIA précise enfin que l'offre est valable « pour une durée limitée », sans indiquer la date de fin, mieux vaut ne pas tarder avant de craquer.

