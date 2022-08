TEST Marvel’s Spider-Man Remastered : une édition PC qui claque ?

Une tonne de paramètres





Horizon: Zero Dawn, God of War, Death Stranding... Au fil du temps, Sony Interactive Entertainment porte ses grosses productions sur PC. C’est donc au tour de Marvel’s Spider-Man Remastered de s’inviter sur ordinateur, forcément, nous avons lancé cette nouvelle édition afin de vous livrer notre verdict sur ce portage. De quoi nous impressionner ? Il est temps d’y répondre.

C’est magnifique.

L’avantage d’une adaptation sur une telle plateforme, c’est que le joueur a la possibilité d’ajuster énormément de paramètres visuels en fonction de son matériel. Ainsi, en nous rendant dans les options, nous pouvons modifier les textures, les jeux de lumière, la caméra, la géométrie et bien d’autres choses. Si nous ne voulons pas nous prendre la tête, des réglages prédéfinis sont disponibles. Si vous avez un gros bébé à la maison, cela donne quoi ? Eh bien, c’est magnifique. En effet, les environnements sont détaillés, le ciel est à tomber, les personnages sont superbes.

Le ray-tracing peut être activé et il faut dire qu’il est très gourmand. Alors oui, les reflets sont magnifiques et le rendu a de quoi émoustiller, mais cette technologie joue beaucoup sur la fluidité. Quand il y a trop d’éléments à l’image, le framerate s’affole. Pour le coup, nous recommandons de désactiver le tout et d’y jouer avec des reflets dynamiques pour avoir de bonnes performances ; pas de panique, les graphismes sont plus que plaisants.

En outre, nous avons essayé avec des paramètres « très faibles » et sincèrement, la partie visuelle n’est pas mauvaise. Les développeurs ont flouté pas mal de choses dans les décors et la qualité de certaines textures est très sommaire, mais les personnages sont clinquants, le monde ouvert impressionne quand même. En d’autres termes, si vous avez un petit PC gamer à la maison, Marvel’s Spider-Man Remastered arrive tout de même à surprendre. Pour ceux qui ont un écran 21:9, l’image est bien plus agréable et lisible, surtout pendant les affrontements ; forcément, elle est plus grande. Un régal. Et si vous avez le bébé adéquat, notez que le jeu peut monter au-delà des 60 fps (144 fps entre autres).

Manette ou rien





Comment est la prise en main avec un clavier et une souris ? C’est assez... fastidieux. Se balancer se fait avec Shift, le glissement vers un point, les plongées, avec C et X, la frappe avec une toile se fait avec F, une saisie avec Q, un Coup de grâce avec 2... Certains mouvements se font en combinant des touches avec la souris, vous l’aurez compris, si nous voulons exécuter des combos dévastateurs à la suite, il faut avoir une main digne d’une araignée avec 8 doigts.

Alors quoi ? Évitez de vous faire du mal et branchez une manette, tout simplement. Le gameplay devient alors plus fluide, plus agréable et instinctif. Chose à prendre en compte, si vous possédez une DualSense, la fameuse manette de la PS5, elle est compatible avec le jeu, ses fonctionnalités sont donc prises en charge. Les gâchettes se durcissent selon l’action, les vibrations sont plus ou moins intenses et de petits sons sortent du haut-parleur. Bref, de quoi immerger un peu plus le joueur dans cette expérience.

Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC est une petite merveille. Les options visuelles sont nombreuses et permettent de faire tourner la bête selon nos envies (et notre matériel). Bien évidemment, si vous avez une machine de compétition et un écran explosif chez vous, vos pupilles vont s’extasier. Pour faire simple, ne passez pas à côté de cette aventure.

Les plus Les paramètres à fond, c’est magnifique

Des options visuelles à gogo

En « Très faible », l’expérience est tout de même plaisante

Le 21:9, un bonheur

La DualSense compatible, c’est cool Les moins Le ray-tracing est gourmand, le framerate s’affole

La prise en main avec la souris et le clavier, fastidieuse

Notation Verdict 18 20