BON PLAN : l'exclu PS5 avec deux Spider-Man à petit prix

En octobre dernier, Insomniac Games et Sony ont lancé une suite à l'excellent Marvel's Spider-Man. Ce nouvel opus nous replonge dans les rues (et les airs) de New York aux côtés de Peter Parker, mais également de Miles Morales, second héros de cette nouvelle aventure. Une exclusivité PlayStation 5 actuellement promotion pendant les soldes d'été.

Marvel's Spider-Man 2 passe à 39,99 € chez Boulanger, au lieu de 59,99 €, soit - 300 % de réduction. Le prix de référence est même inférieur à celui affiché chez d'autres revendeurs, autant dire que l'offre vaut le détour si vous n'avez ce jeu PS5 dans votre collection. Le titre a récemment eu droit à une mise à jour 1.003 rajoutant pas mal de nouveautés.

Les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, sont de retour pour une toute nouvelle aventure passionnante sur PS5 dans la franchise saluée par la critique, Marvel’s Spider-Man.

Sautez, voltigez et utilisez vos delta-toiles pour parcourir le New York de Marvel, passant de Peter Parker à Miles Morales pour découvrir des histoires uniques et de nouveaux pouvoirs épiques, tandis que leur éternel ennemi Venom menace de détruire leurs vies, leur ville et tous ceux qu'ils aiment.

Une évolution de l'histoire de Spider-Man

L'immense pouvoir des symbiotes force Peter et Miles à se dépasser, avec et sans leur masque, alternant entre leur quotidien, leurs amis et leur devoir de protéger ceux dans le besoin.

Jouez avec deux Spider-Man

Passez rapidement de Peter à Miles et explorez toute l'immensité de New York.

Combattez des super-vilains emblématiques de Marvel

Combattez un grand nombre de nouveaux super-vilains emblématiques, tel qu'une nouvelle version du symbiote Venom, l'impitoyable Kraven le Chasseur, l'instable Lézard, et bien d'autres encore !

Explorez toute l'immensité de New York

Explorez un New York comme vous ne l'avez jamais vu avec deux nouveaux quartiers, Brooklyn et le Queens, ainsi que des lieux comme Coney Island et bien d'autres.