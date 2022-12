BON PLAN chez NVIDIA : Marvel's Midnight Suns offert pour l'achat d'une GeForce RTX Série 3000

Marvel's Midnight Suns a été la bonne surprise de cette fin d'année. Le titre développé par Firaxis Games (Civilization, XCOM) et édité par 2K Games met en scène les super-héros de Marvel dans un jeu de rôle tactique, et si vous n'avez pas encore craqué pour le jeu, NVIDIA arrive avec un bon plan.

Le constructeur offre en effet une copie numérique de Marvel's Midnight Suns pour tout achat d'une carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti ou 3060 chez un revendeur partenaire. Un bundle disponible dès maintenant, la liste des boutiques participant à l'offre est à retrouver sur le site officiel de NVIDIA, mais attention, vous avez jusqu'au 6 janvier 2023 pour craquer.

NVIDIA en profite pour rappeler que Marvel's Midnight Suns est compatible avec sa technologie DLSS 2 « pour accélérer significativement les performances et se donner la marge de manœuvre nécessaire pour obtenir des effets d'occlusion ambiante et des réflexions réalistes et immersives en raytracing ». Vous pouvez retrouver le jeu à 53,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : NVIDIA : un nouveau pilote GeForce Game Ready lancé pour Need for Speed Unbound et Marvel's Midnight Suns