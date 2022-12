Marvel's Midnight Suns : les belles notes de la presse anglophone

Bien qu'associé à l'une des licences les plus fortes du moment, Marvel's Midnight Suns faisait beaucoup douter quant à ses qualités, surtout suite à ses reports répétés. Il sort officiellement ce 2 décembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, alors la presse spécialisée a déjà pu rendre son verdict à son sujet.

Bonne nouvelle, Marvel's Midnight Suns est une réussite pour beaucoup de monde ! Il affiche en effet un 83/100 sur Metacritic, une note élevée pour un genre souvent jugé exigeant. Savant mélange entre jeu de stratégie tactique et aventure épique façon RPG, il arrive à passionner aussi bien sur le terrain grâce à des mécaniques poussées de jeu autour de cartes utilisant bien le panel de super-héros retenu qu'avec des séquences narratives fortes. Des phases d'énigme et d'exploration viennent diversifier cette expérience souvent plus émotionnelle et personnelle que super-héroïque, même si certains regrettent la répétitivité et l'aspect fourre-tout du gameplay, et des dialogues parfois si riches qu'ils en deviennent ennuyant.

