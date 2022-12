NVIDIA : un nouveau pilote GeForce Game Ready lancé pour Need for Speed Unbound et Marvel's Midnight Suns

Quelques jours seulement après le lancement du précédent pilote pour la carte graphique RTX 4080 et Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NVIDIA publie déjà un nouveau driver, cette fois dédié à Marvel's Midnight Suns et Need For Speed Unbound, mais également à d'autres titres attendus ce mois-ci.

Need For Speed Unbound bénéficie ainsi du DLSS 3, tandis que Marvel's Midnight Suns est compatible avec le DLSS 2, mais le driver rajoute cette fonctionnalité graphique pour d'autres jeux :

DLSS 3 : Need for Speed Unbound (disponible dès maintenant avec le DLSS 3) ;

(disponible dès maintenant avec le DLSS 3) ; Warhammer 40,000 Darktide (disponible dès maintenant avec le DLSS 3 et le ray-tracing) ;

(disponible dès maintenant avec le DLSS 3 et le ray-tracing) ; Portal avec RTX (lancement le 8 décembre avec le DLSS 3 et entièrement en ray-tracing) ;

(lancement le 8 décembre avec le DLSS 3 et entièrement en ray-tracing) ; Jurassic World Evolution 2 (mise à jour vers le DLSS 3 le 8 décembre) ;

(mise à jour vers le DLSS 3 le 8 décembre) ; The Witcher 3 : Wild Hunt (mises à jour vers le DLSS 3 et ray-tracing le 8 décembre). DLSS 2 : Firefighting Simulator (disponible dès maintenant avec le DLSS 2) ;

(disponible dès maintenant avec le DLSS 2) ; Marvel's Midnight Suns (lancement le 2 décembre avec le DLSS 2 et ray-tracing) ;

(lancement le 2 décembre avec le DLSS 2 et ray-tracing) ; Choo-Choo Charles (lancement le 9 décembre avec le DLSS 2) ;

(lancement le 9 décembre avec le DLSS 2) ; Blacktail (lancement le 15 décembre avec le DLSS 2).

Par ailleurs, ce nouveau pilote GeForce Game Ready rajoute des paramètres optimaux dans GeForce Experience pour pas mal de jeux :

Against the Storm ;

; Coral Island ;

; Evil West ;

; Gotham Knights ;

; Marvel's Spider-Man: Miles Morales ;

; Sackboy: A Big Adventure ;

; The Chant ;

; Tower of Fantasy ;

; UNDECEMBER ;

; Victoria 3 ;

; Warhammer 40,000: Darktide ;

; WRC Generations – The FIA WRC Official Game.

Comme toujours, vous pouvez télécharger le driver sur le site de NVIDIA ou via l'application GeForce Experience sur votre PC. Marvel's Midnight Suns est disponible contre 53,99 € sur Gamesplanet.