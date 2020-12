Cyberpunk 2077 : un message caché dans le trailer de lancement, les extensions et DLC gratuits évoqués

CD Projekt RED nous en aura décidément fait voir de toutes les couleurs jusqu'au bout, mais surtout du jaune. Dans la bande-annonce de lancement de Cyberpunk 2077, les développeurs polonais ont pris le soin de cacher un dernier message couleur Pantone 3945C dont ils ont le secret pour la communauté, avec des remerciements et des promesses pour l'avenir, en toute fin de vidéo.

Le studio y évoque notamment l'avenir du jeu et son programme de contenu supplémentaire. Si les promesses pour les extensions sont floues, quand bien même des choix importants et un récit impactant sont évoqués, celles pour les DLC gratuits se précisent. Il y aura 4 « programmes » de DLC gratuits, et sûrement davantage de mises à jour, avec du contenu cool et varié. Sachant que The Witcher 3: Wild Hunt avait proposé des armes et équipements, des quêtes ou des fonctionnalités comme le New Game+, toutes les idées sont permises. Dans tous les cas, les détails ne devraient pas être donnés avant début 2021.

L'attente pour Cyberpunk 2077 est presque terminée. Ce fut un grand voyage, et premièrement nous voulons tous vous remercier d'avoir été avec nous durant ce périple. Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes autour du jeu, et très bientôt, vous allez être capable de décider si oui ou non nous avons été à la hauteur.

Le jour de lancement est un mélange d'excitation et de nervosité constante, et vu que c'est le premier jeu que nous sortons qui ne s'appelle pas The Witcher, nous mentirions si nous disions que nous n'étions pas anxieux de voir ce que vous en pensez une fois que vous croquerez dedans. Avec cette bande-annonce de lancement, nous sommes prêts à allumer la machine et voir Cyberpunk 2077 passer de nos mains entre les vôtres. Nous avons tenté de créer notre jeu avec le plus immersif à cette heure, et nous pensons que les histoires qui attendent d'être découvertes et les relations que vous formerez loin de votre temps à Night City vous resteront pendant un moment.

Nous avons mentionné que des extensions allaient arriver et bien nous ne sommes pas encore prêts à rentrer dans les détails, nous dirons que nous avons appris beaucoup de notre travail sur Hearts of Stone et Blood & Wine. Notre calendrier d'extensions va vous amener plus loin dans le monde de Cyberpunk 2077, en offrant du contenu scénarisé conséquent qui vous demandera de faire des choix difficiles pour faire face à un récit impactant que vous aurez du mal à oublier.

Mais avant d'en arriver là, nous allons d'abord lancer 4 programmes de DLC gratuits début 2021. Comme avec The Witcher 3, attendez-vous à un assortiment de contenu supplémentaire gratuit arrivant dans Night City, avec un paquet de trucs cools qui amèneront encore plus de vie dans ce monde sombre et futuriste. Nous espérons que vous les attendez !

Nous voulons terminer ce message avec une demande. Quand vous aurez joué/terminé le jeu, nous aimerions que vous reveniez vers nous pour nous dire qui était votre V. Nos forums et réseaux sociaux sont là pour vous. Nous voulons savoir qui vous avez trouvé à Night City et quels ont été vos choix. Nous avons créé un monde immense pour que vous vous y plongiez : racontez-nous votre histoire.