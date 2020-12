Cyberpunk 2077 : place à la bande-annonce de lancement

L'attente touche enfin à sa fin, Cyberpunk 2077 sera officiellement disponible dans deux petits jours sur ordinateurs, consoles et plateformes de cloud gaming. En attendant de pouvoir mettre les mains sur le jeu de rôle de CD Projekt, le studio polonais partage dès ce soir la fameuse bande-annonce de lancement :

Cette ultime vidéo avant le lancement de Cyberpunk 2077 résume brièvement les possibilités offertes aux joueurs, qui pourront explorer Night City à pied, en voiture ou en moto tout en rencontrant un tas de personnages secondaires. C'est l'occasion d'écouter de nouveaux passages en version française et de retrouver Johnny Silverhand en vidéo, avant de partir à ses côtés in-game.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 10 décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, le titre sera évidemment jouable sur PS5 et Xbox Series X et S, ainsi que via GeForce NOW. Vous pouvez acheter le jeu à 52,99 € sur Amazon.fr.

