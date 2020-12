Cyberpunk 2077 : pré-téléchargement et heure de sortie suivant les consoles et pays, dernier point avant le lancement

Sans aucun doute, et pas uniquement parce qu'il sera le dernier titre majeur de l'année, Cyberpunk 2077 sera l'évènement vidéoludique de cette fin 2020. L'attente autour de sa sortie est sans précédent, les années de développement et les retards ayant attisé les envies des joueurs, mais c'est bien le 10 décembre 2020 qu'il sort officiellement sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One.

Il ne s'agit donc plus que d'une question de jour avant de mettre la main dessus, alors CD Projekt RED est rentré dans les détails du lancement en dévoilant les dernières informations sur l'heure précise de lancement suivant les plateformes et régions, et les modalités de pré-téléchargement. Sur ce dernier point, le pré-téléchargement est déjà possible sur Xbox One, Xbox Series X et S, et sera permis à partir du 7 décembre à 12h00 sur GOG, 17h00 le même jour sur Steam et l'EGS, et enfin le 8 décembre à 00h00 heure de votre pays sur PS4 et PS5. Cette avance ne sera pas de trop pour récupérer les environs 70 Go de données que pèse le jeu.

Pour ce qui est de l'heure de disponibilité des versions numériques, nous avons rendez-vous à 00h00 heure locale sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S. Sur Stadia et PC, le jeu sera débloqué simultanément au même moment dans le monde entier, le 10 décembre à 1h00 du matin en France. Il va donc falloir veiller tard ce jeudi si vous voulez y jouer dans les premiers.

Here's what you need to know about creating your #Cyberpunk2077 video content before the release: pic.twitter.com/QBCCxAX0E2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 2, 2020

Enfin, ça, c'est pour le numérique, car des éditions physiques circulent déjà dans la nature, et CD Projekt RED a interdit de streamer ou diffuser la moindre vidéo avant ce 10 décembre pour éviter les spoilers...

