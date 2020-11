Cyberpunk 2077 : gare aux spoilers et aux leaks, des copies sont déjà dans la nature

Avant un dernier report, c'est ce 19 novembre que Cyberpunk 2077 aurait dû voir le jour sur nos PC, PS4, Xbox One et Stadia. Le jeu était gold et les copies lancées en impression, mais les développeurs ont préféré retarder le lancement officiel pour peaufiner un essentiel patch day one.



Le circuit de distribution n'a visiblement pas été ralenti de beaucoup, et les premières copies sont déjà arrivées dans certains entrepôts de stockage : c'est certainement de là que vient le visuel du dos de la jaquette nous apprenant qu'il y aura 2 Blu-ray sur PS4. D'autres clichés de ce qui serait des cartons entreposés dans les locaux d'Amazon ou de plus petites boutiques ont tourné depuis et, surtout, il semblerait que des copies soient déjà en circulation. Une partie de 20 minutes a été streamée sur Twitch ce week-end avec la version PS4, et CD Projekt RED a vite lancé la chasse aux sorcières pour la faire supprimer au plus vite de toutes les plateformes.

Très déçu que la date officielle de mise en vente n'ait pas été respectée, ou que des exemplaires aient été volés, le studio polonais cherche à « intenter une action en justice contre quiconque a enfreint l'embargo/la date de sortie ». Si vous voulez vous préserver de toutes les surprises que nous réserve Cyberpunk 2077, il va donc falloir faire attention aux spoilers sur les réseaux sociaux d'ici le 10 décembre. D'ailleurs, vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.