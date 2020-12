Cyberpunk 2077 : la version GOG jouable en 1080p à 60 fps sur GeForce NOW dès le 10 décembre

Les premières critiques de Cyberpunk 2077 commencent déjà à tomber et il faut croire que le nouveau mastodonte du RPG a déjà séduit la presse anglophone. Bonne nouvelle pour les joueurs, GOG et GeForce NOW, le service en cloud gaming de NVIDIA, se sont associés pour permettre aux joueurs n’ayant pas de puissantes machines de profiter du titre et de toute la beauté qu'il a à offrir.

La version GOG de Cyberpunk 2077 sera donc jouable sur Geforce NOW dès les 10 décembre prochain pour tous les abonnés au fameux service. Notez que les membres fondateurs de Geforce NOW pourront y jouer en 1080p à 60 fps en plus du RTX. N’importe quel ordinateur devrait faire l’affaire, même les moins puissants ou ceux qui n’ont pas la configuration minimale requise.

