Cyberpunk 2077 : la version ultime du jeu bientôt disponible

Lancé en décembre 2020 dans un état peu glorieux en fonction des plateformes, Cyberpunk 2077 a depuis bien changé, notamment en septembre dernier lors de l'arrivée de son extension Phantom Liberty et du patch 2.0. Si jamais vous attendiez encore le bon moment pour craquer en dehors des remises au format numérique pratiquées, il est proche, comme vient de l'annoncer CD Projekt.

Le studio va en effet lancer dans deux semaines, le mardi 5 décembre 2023, une Ultimate Edition de Cyberpunk 2077, aussi bien sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, qu'en versions physiques PS5, Xbox Series X|S et PC. Elle regroupe donc l'aventure principale et l'extension Phantom Liberty, avec à priori tous les patchs jusqu'au 2.02 datant d'octobre sur les disques de ces éditions en boîte, pour un prix qui reste à déterminer. Nous ne tarderons pas à obtenir les détails manquants.

Après ça, il est clair que le studio va pouvoir se concentrer à fond sur la suite baptisée Project Orion, qui pourrait bien faire intervenir de nouveaux acteurs connus si l'opportunité se présente.

Pour plonger encore plus dans cet univers, le roman Cyberpunk 2077: No Coincidence est vendu 16 € sur Amazon et à la Fnac.

