BON PLAN sur Cyberpunk 2077 : le jeu, la manette Premiere Edition et un Chromecast Ultra pour 59,99 €, Google casse les prix !

Stadia fête sa première année cette semaine, et a bien évolué depuis son lancement. Et histoire de fêter cet anniversaire comme il faut, Google a une offre très intéressante pour nous permettre de mettre le pied dans l'écosystème avec un jeu attendu et une manette. En précommandant Cyberpunk 2077 ou en l'achetant avant le 17 décembre, au prix de 59,99 €, vous allez pouvoir récupérer gratuitement une manette Premiere Edition et un Chromecast Ultra ! Sachant que le pack seul vaut normalement 99,99 €, vous allez donc réaliser une énorme économie en profitant de cette initiative.

Voici les modalités de l'offre, dans la limite des stocks disponibles :

Comment recevoir une Première Edition Stadia gratuite après avoir précommandé Cyberpunk 2077 ? Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre sur la page de précommande de Cyberpunk 2077 - la mention d'une Première Edition offerte peut ne pas encore apparaître pour le moment. Il vous faudra vous connecter avec votre compte Stadia pour être éligible, aucun abonnement Stadia Pro n'est nécessaire.

Cliquez sur le bouton Précommander.

Vous recevrez un e-mail contenant un code dans la semaine de sortie du jeu.

Suivez les instructions contenues dans l'email pour activer votre code. Les équipes de Google Stadia feront de leur mieux pour vous envoyer votre Première Edition dans les plus brefs délais, avec quelques semaines de transport (voir les termes et conditions). Votre Première Edition peut ne pas vous être livrée durant les fêtes de fin d'année. Comment recevoir une Première Edition Stadia gratuite après avoir acheté Cyberpunk 2077 le 10 décembre ? Si vous préférez attendre la sortie du jeu, vous serez éligible si vous achetez le jeu sur la boutique Stadia pour 59,99 € entre le 10 et le 17 décembre. Il vous faudra alors suivre les étapes 3 et 4 décrites ci-dessus.

Rappelons que les abonnés Stadia Pro, le service à 9,99 € par mois, bénéficient de 10 € de réduction sur leur premier achat. De quoi vous faire basculer vers Stadia, ou simplement de profiter du service pour jouer à Cyberpunk 2077 en cloud gaming et avec une nouvelle manette ? Si vous préférez les plateformes traditionnelles, le jeu est disponible en précommande pour 52,99 € sur Amazon.fr, et sa date de sortie est calée au 10 décembre 2020.

