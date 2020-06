24H sur GAMERGEN.COM : du neuf dans Animal Crossing, notre preview et une nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 25 juin 2020 ?

Il fait beau, il fait chaud, Animal Crossing: New Horizons aura droit à une mise à jour apportant divers contenus en rapport avec l’été. À côté de cela, une nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077 a été diffusée, nous avons, par ailleurs, partagé nos nouvelles impressions sur ce titre alléchant.

Dans le reste de l'actualité, nous avons jeté un œil sur les jeux gratuits de juillet du Xbox Live Games with Gold, de nouveaux écrans sont compatibles G-SYNC, NVIDIA prend en charge DirectX 12 Ultimate, 16 productions ont été ajoutées au service GeForce NOW, Tales of Arise ne verra pas le jour en 2020, Earth Defense Force 6 a eu droit à une année de sortie, plusieurs chiffres intéressants concernant Ori and the Will of the Wips ont été communiqués, et le TGS 2020 Online a enfin été daté.

Pour finir, ne loupez pas notre concours The Last of Us Part II.