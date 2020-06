Tales of Arise : malheureusement, le JRPG ne verra pas le jour en 2020, un nouvel artwork pour patienter

Décidément, les fans de la licence Tales of doivent pas mal attendre en ce moment. Après le report de Tales of Crestoria, épisode mobile dont la date de sortie est désormais inconnue, c'est désormais au tour du prochain épisode sur consoles et PC de subir du retard. En effet, Bandai Namco vient d'annoncer que Tales of Arise ne sortira finalement pas en 2020 sur PS4, Xbox One et PC comme initialement prévu.

Dévoilé lors de l'E3 2019, il n'a d'ailleurs plus vraiment refait parler de lui depuis le TGS 2019, et ce n'est pas spécialement à cause de la crise sanitaire que nous devrons désormais attendre plus longtemps pour en savoir plus et surtout y jouer. Dans le message partagé, il est en effet question d'une envie de proposer un jeu de qualité, comprendre par là que le résultat n'était pas à la hauteur jusqu'à présent et qu'il faudra du temps pour le peaufiner. De là à y voir une sortie cross-gen au passage, il n'y a qu'un pas...

Comme vous avez déjà pu le voir dans les médias ou sur nos réseaux sociaux, nous avons pris la décision de repousser la sortie du jeu Tales of Arise, le nouveau titre de la série Tales of. L'objectif de Tales of Arise est d'offrir aux fans de la série un gameplay familier, mais novateur, tout en repoussant les limites techniques. Cela nous permettra de garantir une qualité graphique de haut niveau, qui saura satisfaire aussi bien les joueurs chevronnés que ceux qui découvrent la saga Tales of pour la première fois. Le développement du titre a progressé régulièrement tout au long de l'année 2020 et surmonté les défis qui se présentaient en cours de route. Même si le COVID-19 a eu un impact sur certains aspects du développement, nous avons fait de notre mieux pour nous adapter à la situation. Nous avons mis en place des solutions de développement à distance pour notre équipe. Nous avons cependant besoin de plus de temps pour parvenir à la qualité et l'expérience exceptionnelles que nous souhaitons offrir à nos joueurs. Nous avons donc décidé de repousser la sortie du jeu Tales of Arise. Nous partagerons de nouvelles informations lorsque nous aurons plus de détails. En attendant, la détermination de notre équipe de développement n'a pas faibli. L'heure la plus sombre précède toujours l'aurore, comme en témoigne l'image ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cette nouvelle aventure Tales of. Vous pouvez télécharger cette image et l'utiliser en fond d'écran pour votre PC ou vos visioconférences. Téléchargez l'image ICI Merci pour votre patience et merci de continuer à soutenir le jeu Tales of Arise et la série Tales of. Cordialement, Yusuke Tomizawa, producteur du jeu Tales of Arise

En attendant, vous avez l'embarras du choix sur la génération actuelle si vous n'êtes pas à jour avec la licence, dont Tales of Berseria, dernier épisode inédit en date disponible à 29,99 € chez Amazon ou encore Tales of Vesperia: Definitive Edition à 26,98 €.