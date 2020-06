GeForce NOW : 16 jeux ajoutés, quelques titres font leur retour !

Pour ceux qui ne savent pas, le GeForce Now est un service de streaming permettant de mettre la main sur diverses productions attrayantes. Si vous avez un PC, un Mac, un mobile sous Android, ou encore la SHIELD TV (modèle Pro vendu à 219,00 € sur Amazon au passage), vous pouvez jouir de ce monde particulier. Pour l'heure, la firme communique sur les jeux de la semaine rejoignant le catalogue.

Elle stipule avant toute chose :

Cette semaine, 16 jeux sont à l'affiche, dont Danger Scavenger lancé cette semaine sur Steam, un skyline crawler rogue-like dynamique dans un style cyberpunk.

De plus, lorsqu’Epic offre chaque semaine des jeux gratuits, NVIDIA s’efforce de les proposer également sur GeForce NOW. Cette semaine, NVIDIA a travaillé sur Stranger Things 3: The Game.

Nous avons également 3 jeux de retour sur GeForce NOW : The Hunter: Call of the Wild, Torchlight II et la démo de GhostRunner.