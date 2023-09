GeForce Now : 16 nouveaux titres débarquent dont le très attendu Starfield, nos conseils pour en profiter

Longtemps critiqué pour la faiblesse de son catalogue et pour son retard vis-à-vis des dernières sorties PC, le service de cloud gaming GeForce Now fait, à ce jour, figure d'incontournable. Nous le constatons chaque semaine depuis des mois, Nvidia fait l'effort de garnir son catalogue GFNow de jeux aussi récents que variés. Sa récente collaboration avec Microsoft va dans ce sens, avec la promesse de fournir aux joueurs les jeux les plus attendus du catalogue Xbox. Cette semaine, 16 titres sont ajoutés au GeForce Now, et pas des moindres puisque le triple A Starfield sort sur la plate-forme de Nvidia, et ce, seulement une semaine après son lancement initial sur Xbox & PC.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Todd Howard, le directeur de Starfield. Après avoir répondu aux joueurs qu'il suffisait d'améliorer son PC pour y jouer convenablement (lire article), celui-ci peut désormais faire machine arrière en proposant à ces mêmes joueurs de garder leur PC, d'opter pour la fibre et un abonnement à GeForce Now pour en profiter (ou comment jouer sans se ruiner). Sans plus attendre, voici la liste des jeux proposés cette semaine :

GeForce Now, c'est quoi ?



Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le service GeForce Now, il s'agit de pouvoir streamer sur l'appareil de votre choix (Smartphone, tablette, PC fixe ou portable, TV Android, Nvidia Shield...) un PC Gamer surpuissant (doté d'une carte graphique allant d'une GTX 1060 à une RTX 4080) mais bridé. Exit la bureautique, exit l'interface Windows, seule la fonction jeu est disponible (Cloud Gaming), et seuls les titres rajoutés au catalogue sont jouables. Contrairement à Stadia où il fallait (r)acheter ses jeux, il suffit de connecter ses différents comptes (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, EA App, GOG, Xbox) pour que le logiciel détecte les jeux achetés et puisse les lancer. Inconvénient majeur, vous ne pouvez pas utiliser de mods sur GeForce Now, à vous de voir si cela pèse ou non sur la balance de l'adhésion.

Autre point, si vous avez peur que votre connexion ne suit pas, vous pouvez tester gratuitement le service de Nvidia pendant une heure. Passé ce délai, le service vous déconnectera et vous pourrez vous reconnecter s'il vous faut plus de temps pour peaufiner votre avis. Attention toutefois, au format gratuit, vous n'aurez qu'une GTX 1060 et vous devrez vous taper une file d'attente allant de l'acceptable à l'exécrable. Cette gratuité sert avant tout (faute de confort) à tester le service et n'est pas voué à être utilisé sur le long terme. D'ailleurs, pour cet essai, nous vous recommandons d'utiliser d'abord un câble Ethernet, puis, si tout va bien, de tenter le Wifi 5 GHz (6 si possible) et se rabattre, en cas de lag, sur une bonne vieille connexion filaire.

Les formules d'abonnements



Voici les 3 configurations proposées par Nvidia pour GeForceNow :

A noter qu'il est possible de prendre 6 mois d'abonnement d'un coup, ce qui permet d'obtenir une ristourne de 10 euros sur la formule prioritaire et de 20 euros sur la formule ultime. Si vous êtes intéressés de savoir comment Starfield tourne sur ces différentes configurations, suivez le guide :

Nota bene :

Le nombre d'image par seconde (FPS) évoqué dans cette partie se réfère à une moyenne basse. S'il est facilement possible d'en atteindre beaucoup plus, il est au contraire bien plus difficile de descendre en-dessous des valeurs indiqués.

Formule gratuite : équivalent GTX 1060, 15 FPS en ultra 1080p, 30 FPS en low 1080p ;

low Formule prioritaire : équivalent RTX 2080, 50 FPS en ultra 1080p ;

Formule ultime : équivalent RTX 4080, 50 FPS en ultra 4K.

Ne perdez pas de vue que le jeu est très mal optimisé et que les mises à jour sont susceptibles de rendre possible le 60 FPS constant (sans DLSS) sur les deux dernières formules. Concernant la formule gratuite, attention, Starfield peut crasher à de multiples reprises, vous êtes prévenus.

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebook ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon.