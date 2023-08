GeForce NOW : 41 jeux rajoutés en août, 10 nouveaux titres déjà disponibles (et Baldur's Gate 3)

En août 2023, les utilisateurs de GeForce NOW vont être gâtés. NVIDIA annonce qu'il rajoutera pas moins de 41 jeux au catalogue de son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, dont 21 titres inclus dès leurs sorties. Et dès cette semaine, ce sont déjà 10 jeux qui sont rajoutés au catalogue.

Baldur's Gate 3 n'est pas dans la liste, pour cause, il est déjà inclus dans GeForce NOW depuis le début d'année en Early Access, vous avez simplement à le lancer pour profiter des nombreuses nouveautés de la version 1.0 lancée hier, avec la possibilité d'y jouer en 4K/60 fps ou en 1080p/240 fps. Du côté des nouveautés de la semaine, les voici :

F1 Manager 2023 (nouvelle sortie sur Steam, 31 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 31 juillet) ; Bloons TD 6 (gratuit sur Epic Games Store, 3 août) ;

(gratuit sur Epic Games Store, 3 août) ; Bloons TD Battles 2 (Steam) ;

(Steam) ; Brick Rigs (Steam) ;

(Steam) ; Demonologist (Steam) ;

(Steam) ; Empires of the Undergrowth (Steam) ;

(Steam) ; Stardeus (Steam) ;

(Steam) ; The Talos Principle (Steam) ;

(Steam) ; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Steam) ;

(Steam) ; Yet Another Zombie Survivors (Steam).

Pour les prochains jours d'août, le programme sera chargé sur GeForce NOW, NVIDIA nous donne un aperçu :

WrestleQuest (nouvelle sortie sur Steam, 7 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 7 août) ; I Am Future (nouvelle sortie sur Steam, 8 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 8 août) ; Atlas Fallen (nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ; Sengoku Dynasty (nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ; Tales & Tactics (nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 10 août) ; Moving Out 2 (nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ; Hammerwatch II (nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ; Desynced (nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ; Wayfinder (nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 15 août) ; The Cosmic Wheel Sisterhood (nouvelle sortie sur Steam, 16 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 16 août) ; Gord (nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ; Book of Hours (nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ; Shadow Gambit: The Cursed Crew (nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 17 août) ; The Texas Chain Saw Massacre (nouvelle sortie sur Steam, 18 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 18 août) ; Bomb Rush Cyberfunk (nouvelle sortie sur Steam, 18 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 18 août) ; Jumplight Odyssey (nouvelle sortie sur Steam, 21 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 21 août) ; Blasphemous 2 (nouvelle sortie sur Steam, 24 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 24 août) ; RIDE 5 (nouvelle sortie sur Steam, 24 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 24 août) ; Sea of Stars (nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ; Trine 5: A Clockwork Conspiracy (nouvelle sortie sur Steam, 31 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 31 août) ; Deceit 2 (nouvelle sortie sur Steam, 31 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 31 août) ; Inkbound (Steam) ;

(Steam) ; LEGO Brawls (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Regiments (Steam) ;

(Steam) ; Session (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Superhot (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Terra Invicta (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Wall World (Steam) ;

(Steam) ; Wild West Dynasty (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; WRECKFEST (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Xenonauts 2 (Epic Games Store).

Enfin, le constructeur annonce que les jeux de Bethesda (Doom, Quake, Wolfenstein) arriveront ce mois-ci dans GeForce NOW, à l'occasion de la QuakeCon 2023 la semaine prochaine, avec un défi Ultimate. GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 62,99 € (-61 %) sur Amazon.

