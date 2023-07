GeForce NOW : que donne le service de cloud gaming de chez NVIDIA ?

Aujourd’hui, il existe un bon nombre d’offres permettant de faire tourner nos jeux préférés sur des configurations à distance et au top de la technologie. Vous pouvez déployer ces systèmes sur n’importe quel ordinateur compatible avec le programme prévu pour. NVIDIA va plus loin encore, avec le boîtier SHIELD. Ce périphérique permet de se passer d’un PC ou d’un Mac, en se branchant sur n’importe quel écran. Sur le papier, cette box peut être considérée comme la console de jeu la plus puissante du marché, sachant que la connexion à GeForce NOW propose d’utiliser un GPU RTX 4080 avec son abonnement Ultimate.

L'offre cloud gaming GeForce NOW est l'une des plus avantageuses du marché.

Dans l’absolu, c’est également la solution la moins coûteuse en comparant le prix des consoles de Microsoft et Sony. Du moins si nous ne prenons pas en compte l’abonnement à GeForce NOW Ultimate (20 €/mois). Il faut compter 143 € pour un boîtier SHIELD TV, ou 200 € pour le modèle SHIELD TV Pro. Si vous souhaitez ajouter une manette, c’est 70 € de plus. Nous sommes donc largement en dessous du coût des leaders du marché. Il faut tout de même rappeler qu’il est nécessaire d’avoir une connexion Internet très haut débit, afin de profiter pleinement de ce système sans risque de coupures.

C’est le prix d’abonnement qui, au fil des mois, vient alourdir la facture. Là encore, sachant que la RTX 4080 vaut à elle seule plus de 1 000 euros, nous sommes larges avant d’arriver à ce montant d’année en année. Sans oublier que la configuration évoluera avec l’offre, sachant qu’il y a encore quelques mois, c'était la série des 3080 qui était déployée au même prix. En revanche, le premier inconvénient réside dans le catalogue disponible. En effet, tous les titres ne sont pas compatibles avec le service. Il est possible que vous ne puissiez pas jouer à votre jeu du moment s’il n’est pas sur la liste du catalogue. À l’heure actuelle, plus de 1 640 jeux sont jouables avec GeForce NOW, cela augmente de semaine en semaine.

À cela s’ajoute un potentiel partenariat avec Microsoft et son abonnement Game Pass. Si rien n’est encore officiel, il y a fort à parier qu’un accord soit signé dans les mois à venir. Les deux firmes ont tout à gagner à s’allier sur ce marché, qui va également grandement profiter aux utilisateurs. Dès lors, nous pourrions profiter du catalogue Bethesda, Microsoft bien sûr, sans oublier Activision et Blizzard dans un futur proche. Autant dire qu’il ne resterait pas beaucoup de place pour la concurrence, qui pourrait bien signer à son tour pour suivre le mouvement...

Comme mentionné plus haut, il faut impérativement être équipé d’une excellente connexion Internet. Il arrive par ailleurs que la qualité de l'image soit altérée de temps à autre. Nous avons eu l’occasion de le constater sur Cyberpunk 2077, dont notamment durant un stream de Ghost. Dans l’ensemble il n’y a aucun problème majeur à souligner avec GeForce NOW, si ce n’est des coupures liées à des maintenances (qui sont rares et prévenues). Quoi qu’il en soit, vous pouvez tester gratuitement l’offre, moyennant une file d’attente et une session maximum d’une heure. Si vous n’avez pas l’utilité d’une RTX 4080 et d’une résolution 4K, l’offre à 10 €/mois vous permet de bénéficier de la technologie RTX malgré tout. De notre côté, nous utiliserons GeForce NOW régulièrement pendant nos streams de gameplay.