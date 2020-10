GeForce NOW : une bande-annonce pour résumer le service de cloud gaming de NVIDIA

Outre l'opposition le mois prochain entre les PlayStation 5 et Xbox Series X et S, la bataille du cloud gaming va également faire rage en fin d'année, la technologie de jeu en streaming étant de plus en plus populaire au fil des mois. Aujourd'hui, c'est NVIDIA qui partage une nouvelle publicité pour GeForce NOW.

La vidéo résume en un poil plus d'une minute les fonctionnalités de GeForce NOW, qui permet pour rappel de jouer à divers jeux en streaming, sur des PC, Mac, Chromebook, mobiles et tablettes sous Android et SHIED TV, tout en bénéficiant des technologies de pointe des ordinateurs modernes, dont le ray tracing en temps réel, ou RTX pour les intimes, et avec un framerate à 60 fps. NVIDIA rappelle que des jeux ultra populaires sont présents dans le catalogue, dont Fortnite, League of Legends, Warframe, Control, Destiny 2, Cuphead ou encore Wolfenstein: Youngblood.

La vidéo se termine en nous rappelant que Cyberpunk 2077 sera jouable à son lancement le 19 novembre prochain dans GeForce NOW, comme cela avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois. Vous pouvez retrouver la SHIELD TV Pro à 204,5 € sur Amazon.fr.