GeForce NOW : 11 nouveaux jeux rajoutés au service de NVIDIA

NVIDIA continue de rajouter des jeux à son service de cloud gaming, GeForce NOW, et cette semaine, ce sont pas moins de 11 titres qui rejoignent la liste des jeux jouables en streaming sur PC, Android et SHIELD TV.

Voici donc les titres rajoutés à GeForce NOW :

Second Extinction (depuis sa sortie sur Steam le 13 octobre) ;

(depuis sa sortie sur Steam le 13 octobre) ; Out of Reach: Treasure Royale (depuis sa sortie sur Steam le 14 octobre) ;

(depuis sa sortie sur Steam le 14 octobre) ; Amnesia: A Machine for Pigs (gratuit sur l’Epic Games Store du 15 au 22 octobre) ;

(gratuit sur l’Epic Games Store du 15 au 22 octobre) ; Kingdom: New Lands (gratuit sur l’Epic Games Store du 15 au 22 octobre) ;

(gratuit sur l’Epic Games Store du 15 au 22 octobre) ; Cake Bash ;

; Medieval Dynasty ;

; Port Royale 4 ;

; Pro Cycling Manager 2018 ;

; Skyforge (Steam et My.com) ;

(Steam et My.com) ; Thief: Deadly Shadows ;

; Uno (Uplay).

Alors, à quoi allez-vous jouer cette semaine sur GeForce NOW ?