GeForce NOW : 23 jeux rajoutés en avril 2023, 11 déjà disponibles

Le 1er avril, c'est samedi (sans blague), mais NVIDIA dévoile dès maintenant les titres qui seront rajoutés tout au long du mois au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Les abonnés à l'offre gratuite ou Ultimate vont avoir de quoi faire avec au moins 23 jeux prévus en avril 2023.

NVIDIA nous donne déjà un bon aperçu de ce qui nous attend dans les semaines à venir avec 13 jeux disponibles dès leur lancement, voici un avant-goût :

Meet Your Maker (Steam, 4 avril) ;

(Steam, 4 avril) ; Road 96: Mile 0 (Steam, 4 avril) ;

(Steam, 4 avril) ; TerraScape (Steam, 5 avril) ;

(Steam, 5 avril) ; Curse of the Sea Rats (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; Ravenswatch (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; Supplice (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; DE-EXIT - Eternal Matters (Steam, 14 avril) ;

(Steam, 14 avril) ; Survival: Fountain of Youth (Steam, 19 avril) ;

(Steam, 19 avril) ; Tin Hearts (Steam, April 20) ;

(Steam, April 20) ; Dead Island 2 (Epic Games Store, 21 avril) ;

(Epic Games Store, 21 avril) ; Afterimage (Steam, 25 avril) ;

(Steam, 25 avril) ; Roots of Pacha (Steam, 25 avril) ;

(Steam, 25 avril) ; Bramble: The Mountain King (Steam, 27 avril) ;

(Steam, 27 avril) ; 11-11 Memories Retold (Steam) ;

(Steam) ; canVERSE (Steam) ;

(Steam) ; Teardown (Steam) ;

(Steam) ; Get Even (Steam) ;

(Steam) ; Little Nightmares (Steam) ;

(Steam) ; Little Nightmares II (Steam) ;

(Steam) ; The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam) ;

(Steam) ; The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam) ;

(Steam) ; The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam) ;

(Steam) ; The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam).

Et dès aujourd'hui, ce sont 11 titres qui sont rajoutés à GeForce NOW, dont Have a Nice Death :

Years of Shadows (Steam) ;

(Steam) ; Terra Nil (Steam, 28 mars) ;

(Steam, 28 mars) ; Gripper (Steam, 29 mars) ;

(Steam, 29 mars) ; Smalland: Survive the Wilds (Steam, 29 mars) ;

(Steam, 29 mars) ; DREDGE (Steam, 30 mars) ;

(Steam, 30 mars) ; Ravenbound (Steam, 30 mars) ;

(Steam, 30 mars) ; The Great War: Western Front (Steam, 30 mars) ;

(Steam, 30 mars) ; Troublemaker (Steam, 31 mars) ;

(Steam, 31 mars) ; Have a Nice Death (Steam) ;

(Steam) ; Tower of Fantasy (Steam) ;

(Steam) ; Tunche (gratuit sur l'Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 139 € sur Rue du Commerce.