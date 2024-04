GeForce NOW : un MMORPG à succès et 6 autres jeux rajoutés au catalogue, déjà un aperçu des titres d'avril 2024 et le Japon à l'honneur

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveaux jeux rajoutés à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, ce sont sept titres qui rejoignent le catalogue, dont un MMORPG qui célèbre en ce moment son dixième anniversaire.

The Elder Scrolls Online est désormais jouable en streaming via GeForce NOW, mais NVIDIA profite de l'occasion pour annoncer que l'abonnement Ultimate est désormais accessible au Japon, Street Fighter 6 et Resident Evil Village rejoindront le catalogue « à une date ultérieure » pour marquer le coup. En attendant, voici la liste des jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

ARK : Survival Ascended (Xbox, disponible sur PC Game Pass, 1er avril) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass, 1er avril) ; Thief (Epic Games Store, gratuit du 4 au 11 avril) ;

(Epic Games Store, gratuit du 4 au 11 avril) ; Sons of Valhalla (Steam, 5 avril) ;

(Steam, 5 avril) ; The Elder Scroll Online (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; MEGA MAN X DiVE Offline (Steam) ;

(Steam) ; SUPERHOT : MIND CONTROL DELETE (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Turbo Golf Racing 1.0 (Xbox, disponible sur PC Game Pass).

NVIDIA dévoile également plusieurs autres titres qui rejoindront GeForce NOW dans le courant du mois d'avril 2024 :

Dead Island 2 (Steam, 22 avril) ;

(Steam, 22 avril) ; Phantom Fury (Steam, 23 avril) ;

(Steam, 23 avril) ; Oddsparks : An Automation Adventure (Steam, 24 avril) ;

(Steam, 24 avril) ; 9-Bit Armies : Un peu trop loin (Steam) ;

(Steam) ; Backpack Battles (Steam) ;

(Steam) ; Dragon's Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam) ;

(Steam) ; Evil West (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Islands of Insight (Steam) ;

(Steam) ; Lightyear Frontier (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Manor Lords (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Metaball (Steam) ;

(Steam) ; Tortuga - A Pirate 's Tale (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.