GeForce NOW : un gros jeu Xbox Games Studio et 6 autres titres rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les jeux rajoutés à GeForce NOW, son service de cloud gaming disponible sur de nombreux appareils. Le constructeur de cartes graphiques met cette fois en avant un gros jeu développé par un Xbox Games Studio, lancé cette semaine sur PC et Xbox Series X|S.

Eh oui, Senua's Saga: Hellblade II est désormais jouable en streaming via GeForce NOW, tout comme si autres jeux, nombreux sont les titres récents rajoutés au catalogue cette semaine. Voici la liste complète :

Synergy (Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ; Senua's Saga: Hellblade II (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 21 mai) ; Crown Wars: The Black Prince (Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ; Serum (Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ; Ships at Sea (Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 mai) ; Exo One (Steam) ;

(Steam) ; Phantom Brigade (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.