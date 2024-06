GeForce NOW : un gros jeu d'horreur de Capcom et 3 autres titres rajoutés au catalogue

Toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux titres à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine encore, le constructeur de cartes graphiques rajoute des jeux au catalogue, mettant surtout l'accent sur un gros survival-horror développé par Capcom.

Seulement quatre titres sont rajoutés à GeForce NOW, dont Resident Evil Village et sa démo ! Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est également de la partie, voici la liste des nouveautés :

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition (Nouvelle sortie sur Steam et Ubisoft, 24 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Ubisoft, 24 juin) ; Drug Dealer Simulator 2 (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil Village (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil Village Demo (Steam) ;

(Steam) ; Wuthering Waves (Native et Epic Games Store).

