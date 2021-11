LG annonce un partenariat avec NVIDIA pour intégrer GeForce NOW dans ses Smart TV sous WebOS

À force, vous connaissez maintenant GeForce NOW, le service de cloud gaming de NVIDIA permettant de jouer à un tas de jeux PC en streaming, la qualité variant en fonction de l'offre choisie, en attendant le lancement de la formule RTX 3080 pour un plaisir infini en 4K. Et le constructeur annonce aujourd'hui un partenariat avec LG.

LG est évidemment connu pour ses téléviseurs, et ces derniers vont désormais embarquer GeForce NOW, du moins les modèles tourant sous l'interface WebOS. L'application sera à télécharger comme les autres et permettra de jouer directement sur sa Smart TV, avec notamment 35 jeux free-to-play. Les abonnés pourront évidemment retrouver leur Crysis Remastered offert et tout le monde profitera d'une qualité optimale, LG déclarant :

L’association entre GeForce NOW et les téléviseurs LG OLED permettra un gaming immersif. Les pixels auto-émissifs de la technologie LG OLED génèrent de riches couleurs et des noirs absolus pour rendre les images et personnages des jeux plus réalistes que jamais. De plus, les téléviseurs LG OLED offrent un temps de réponse ultrarapide de 1 milliseconde et un Input Lag (décalage à l’entrée) très faible pour offrir un gameplay fluide, réactif et donc un avantage clé sur les adversaires.

Lee Sang-woo, vice-président senior Corporate Business Strategy de la division Home Entertainment Company de LG Electronics, rajoute :

Les clients de LG attendent ce qu’il y a de mieux en matière de jeux sur grand écran. Ce partenariat avec NVIDIA pour permettre aux propriétaires de téléviseurs LG de jouer à GeForce NOW témoigne de notre volonté d’offrir la meilleure expérience de gaming possible sur nos téléviseurs équipés du webOS.

L'application GeForce NOW débarquera en version bêta sur certains téléviseurs 2021 de LG, dont les 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell, et ce dans 80 pays. Le constructeur détaillera la liste complète des modèles concernés prochainement.