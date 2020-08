GeForce NOW arrive sur ChromeOS, en version bêta

NVIDIA vient de lancer aujourd'hui la bêta de GeForce NOW sur ChromeOS, système d'exploitation équipant notamment les ordinateurs portables Chromebooks. Le principe du service de NVIDIA est pour rappel de jouer en streaming à ses jeux vidéo, sans avoir une machine puissante donc, et ça tombe bien, car les Chromebooks ne sont à l'origine pas taillés pour ça. Mais grâce au cloud gaming, ça change tout.

Pour retrouver GeForce NOW sur votre appareil sous ChromeOS, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site du service de NVIDIA et de vous connecter, puis opter pour un compte gratuit ou Fondateur (sans attente ni limite d'utilisation). NVIDIA rappelle que GeForce NOW est disponible sur PC, Mac et SHIELD TV, compatible avec plus de 650 jeux sur Steam, Uplay et l'Epic Games Store, et il accueillera en fin d'année le mastodonte Cyberpunk 2077. Mais avant cela, vous pouvez retrouver le pack Fondateur avec le Battle Pass de Hyper Scape.

Version bêta oblige, GeForce NOW sur ChromeOS n'inclut pas encore toutes les fonctionnalités, à l'instar de la synchronisation avec sa bibliothèque Steam, qui sera prochainement rajoutée aux Chromebooks. Si vous êtes à la recherche d'un petit ordinateur portable, c'est le moment de craquer, le Chromebook d'ASUS avec un Intel Dual-Core Celeron, 4 Go de RAM et un SSD de 64 Go est soldé à 329,99 € (-27 %) à la Fnac. Une configuration légère, mais pour jouer en streaming avec GeForce NOW, pas besoin de plus.