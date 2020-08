GeForce NOW : 11 nouvelles entrées dans le catalogue et un retour cette semaine

Histoire de permettre à tout le monde de suivre simplement l'évolution du catalogue des jeux compatibles GeForce NOW, NVIDIA fait des points hebdomadaires sur les nouveautés. Cette semaine, il y a encore une fois de la variété, avec l'arrivée du tout récent Company of Crime, le retour de Two Point Hospital et même Remnant: From the Ashes, qui est pour rappel gratuit cette semaine via l'Epic Games Store.



Pour la liste complète des 12 entrées de la semaine, avec 11 nouveautés et un retour, ça se passe ci-dessous.

Hyper Scape (Uplay)

(Uplay) Company of Crime (lancé sur Steam le 11 aout)

(lancé sur Steam le 11 aout) Remnant: From The Ashes (gratuit sur l’Epic Games Store du 13 au 19 aout)

(gratuit sur l’Epic Games Store du 13 au 19 aout) Ageless

Anno 2205 (Uplay)

(Uplay) Granado Espada

Neon Abyss

South Park: The Fracture But Whole (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Story of Seasons: Friends of Mineral Town

The Escapists

Warface

Two Point Hospital (retour)

Pour rappel, NVIDIA propose un pack spécial autour de Hyper Scape, le Battle Royale en free-to-play d'Ubisoft, permettant d'obtenir des bonus et six mois d'abonnement à GeForce NOW à un tarif préférentiel.

Pour les intéressés, le NVIDIA SHIELD TV Pro est à 219,00 € sur Amazon.