GeForce NOW : 11 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

Comme chaque jeudi, NVIDIA dévoile la liste des nouveaux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur PC, Mac, Google Chrome, Chromebooks, Android et SHIELD TV. Cette semaine, ce sont 11 titres qui font leur arrivée, dont Hellish Quart.

Le tout nouveau jeu de duel à l'épée développé par Kubold est donc jouable en streaming avec GeForce NOW, voici la liste complète des nouveautés :

NVIDIA indique au passage que Worms Rumble est jouable gratuitement ce week-end, et annonce que Mount & Blade II: Bannerlord est désormais compatible avec le DLSS 2.0. Il en profite pour rappeler que deux jeux à succès sont jouables sur GeForce NOW, à savoir l'incontournable Terraria (qui ne sortira pas sur Stadia, bon plan pour NVIDIA), mais également Valheim, qui compte plus de deux millions de copies vendues depuis le début du mois. Et sa présence dans le catalogue GeForce NOW ravit les développeurs :

« Nous avons lancé Valheim en early access sur Steam, et immédiatement NVIDIA nous a aidés à le mettre à la portée d'un plus grand nombre de joueurs avec GeForce NOW. De cette façon, même les utilisateurs de Mac peuvent jouer à Valheim », a déclaré Henrik Törnqvist, concepteur principal du jeu sur Valheim à Iron Gate (Valheim).

« Le streaming de Terraria sur GeForce NOW est tout à fait logique pour nous. Nous avons toujours cherché des moyens de rendre notre jeu le plus accessible possible au plus grand nombre de personnes. GFN nous aide à atteindre cet objectif en donnant à nos joueurs la possibilité de jouer sur n'importe quel appareil, sans travail de développement supplémentaire de notre part. Nous sommes impatients de voir les nouveaux joueurs et les joueurs existants profiter de tout ce que Terraria a à offrir, que ce soit via la voie plus traditionnelle PC / console / mobile ou en streaming depuis le cloud », a déclaré Ted Murphy, responsable de la stratégie commerciale et du marketing chez Re-Logic (Terraria).